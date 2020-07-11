Balıkesirspor, kötü seriye Eskişehir karşısında 'dur' dedi!

TFF 1. Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor, Eskişehirspor'u konuk etti.



Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Balıkesirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Emir Dede ve 68. dakikada Aly Malle kaydetti.



Balıkesirspor, bu galibiyetle tam 9 maç sonra kazandı ve 38 puanla 12. sırada yer aldı. Üst üste 13. maçından da galibiyet çıkaramayan ve daha önce küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor ise 12 puanla son sırada yer aldı.



Balıkesirspor, gelecek hafta Osmanlıspor deplasmanına konuk olacak. Eskişehirspor ise Boluspor'u konuk edecek.



