TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde henüz 15'inci dakikada 10 kişi kaldığı iç saha maçında Etimesgut Belediyespor'a 3-0 yenilmekten kurtulamayan Baynet İnşaat Balıkesirspor, GMG Kastamonuspor deplasmanında telafi arayacak. Kastamonu Gazi Stadı'nda Yalçın Taşkınfurat'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da oynanacak.
SEDAT MAÇTA OYNAYAMAYACAK
Balıkesirspor'da kırmızı kart cezalısı Sedat görev alamayacak. Grupta Balıkesirspor'un 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle 4 puanı bulunuyor. Galibiyeti bulunmayan Kastamonuspor ise 2 puan alabildi. Teknik direktör Muhammet Yılmaz, evlerine 3 puanla dönmek istediklerini vurguladı.
SEDAT MAÇTA OYNAYAMAYACAK
Balıkesirspor'da kırmızı kart cezalısı Sedat görev alamayacak. Grupta Balıkesirspor'un 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle 4 puanı bulunuyor. Galibiyeti bulunmayan Kastamonuspor ise 2 puan alabildi. Teknik direktör Muhammet Yılmaz, evlerine 3 puanla dönmek istediklerini vurguladı.
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