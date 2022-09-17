Balıkesirspor, Kastamonu'nda telafi peşinde

Baynet İnşaat Balıkesirspor, GMG Kastamonuspor deplasmanında telafi arayacak. İşte maçla ilgili son durum ve detaylar...

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Balıkesirspor, Kastamonu'nda telafi peşinde
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17 Eylül 2022 17:56
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde henüz 15'inci dakikada 10 kişi kaldığı iç saha maçında Etimesgut Belediyespor'a 3-0 yenilmekten kurtulamayan Baynet İnşaat Balıkesirspor, GMG Kastamonuspor deplasmanında telafi arayacak. Kastamonu Gazi Stadı'nda Yalçın Taşkınfurat'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da oynanacak.

SEDAT MAÇTA OYNAYAMAYACAK

Balıkesirspor'da kırmızı kart cezalısı Sedat görev alamayacak. Grupta Balıkesirspor'un 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle 4 puanı bulunuyor. Galibiyeti bulunmayan Kastamonuspor ise 2 puan alabildi. Teknik direktör Muhammet Yılmaz, evlerine 3 puanla dönmek istediklerini vurguladı.

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