Balıkesirspor gücünü gösterdi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona İskenderunspor'a 90+12'nci dakikadaki penaltı golüyle 1-0 yenilerek başlayan Baynet İnşaat Balıkesirspor, evinde Diyarbekirspor'a patladı.
İlk iç saha maçında Diyarbakır temsilcisini Berat, Oğuz Han, Hüseyin ve İbrahim Halil'in golleriyle 4-2 mağlup eden Bal-Kes, kolay lokma olmayacağını kanıtladı.
Taraftara ilk iç saha sınavında galibiyet armağan eden Balıkesirspor, transfer yasağı nedeniyle 1'inci Lig'den düştükten sonra kadrosunu takviye edemeyip mevcut yerli oyuncularıyla sözleşme yenilemişti.
İlk iç saha maçında Diyarbakır temsilcisini Berat, Oğuz Han, Hüseyin ve İbrahim Halil'in golleriyle 4-2 mağlup eden Bal-Kes, kolay lokma olmayacağını kanıtladı.
Taraftara ilk iç saha sınavında galibiyet armağan eden Balıkesirspor, transfer yasağı nedeniyle 1'inci Lig'den düştükten sonra kadrosunu takviye edemeyip mevcut yerli oyuncularıyla sözleşme yenilemişti.
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