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Balıkesirspor, Es-Es'i ateş hattına hattı!

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti ve rakibini ateş hattında bıraktı.

Kaynak: Sporx.com
Balıkesirspor, Es-Es'i ateş hattına hattı!
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27 Ocak 2019 20:56
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Eskişehirspor, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Balıkesirspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.

Balıkesirspor'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 45. dakikalarda Kethevoama ve 36. dakikada Glumac kaydetti. Eskişehirspor'un tek sayısı 21. dakikada İbrahim Oner'den geldi.

Bu sonucun ardından Balıkesirspor, puanını 23 yaptı ve 10. sıraya yükseldi. Sıkıntılı günler geçiren Eskişehirspor ise 17 puan ile 16. sıraya düştü ve haftayı kümede düşme hattında tamamladı.

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