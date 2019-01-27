Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasındaile, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Balıkesirspor, Eskişehirspor'umağlup etti.Balıkesirspor'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 45. dakikalarda Kethevoama ve 36. dakikada Glumac kaydetti. Eskişehirspor'un tek sayısı 21. dakikada İbrahim Oner'den geldi.Bu sonucun ardından Balıkesirspor, puanını 23 yaptı ve 10. sıraya yükseldi. Sıkıntılı günler geçiren Eskişehirspor ise 17 puan ile 16. sıraya düştü ve haftayı kümede düşme hattında tamamladı.