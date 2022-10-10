Balıkesirspor deplasmanda kayıp

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçlık yenilgi serisine geçen hafta içinde Kırşehir Belediyespor'u yenerek son veren Baynet İnşaat Balıkesirspor, Serik Belediyespor'a deplasmanda tek golle mağlup olarak dış sahadaki kötü gidişatını sürdürdü.
Bu sezon 2 galibiyetini de evinde alan Balıkesirspor, deplasmanda ise çıktığı 5 maçta yalnız 1 puan toplayabildi. Kırmızı-beyazlılar, 5 deplasman maçının 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sezon 2 galibiyetini de evinde alan Balıkesirspor, deplasmanda ise çıktığı 5 maçta yalnız 1 puan toplayabildi. Kırmızı-beyazlılar, 5 deplasman maçının 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.
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