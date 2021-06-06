Balıkesirspor'dan Mustafa Pektemek sürprizi

TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor, Alanyaspor'dan ayrılan Mustafa Pektemek'i transfer etmek istiyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Balıkesirspor'dan Mustafa Pektemek sürprizi
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06 Haziran 2021 15:07
Balıkesirspor, yeni sezon transfer çalışmalarını gizlilikle yürütürken, sosyal medyaya Mustafa Pektemek ismi bomba gibi düştü.

Başkan Ümit Arslan ve ekibinin yeni sezon öncesi çilek transferi olarak düşündüğü Alanyasporlu golcü oyuncunun menajeriyle temasa geçildiği, ilk görüşmenin olumlu olduğu öğrenildi.

33 yaşındaki forvet, geçen sezon kupada 4 maçta 2, ligde 35 maçta 7 gol attı. Sakaryaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa formalarını da giyen Mustafa, kariyerinde 313 maçta 96 gol kaydetti.


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