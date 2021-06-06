Balıkesirspor'dan Mustafa Pektemek sürprizi

Balıkesirspor, yeni sezon transfer çalışmalarını gizlilikle yürütürken, sosyal medyaya Mustafa Pektemek ismi bomba gibi düştü.



Başkan Ümit Arslan ve ekibinin yeni sezon öncesi çilek transferi olarak düşündüğü Alanyasporlu golcü oyuncunun menajeriyle temasa geçildiği, ilk görüşmenin olumlu olduğu öğrenildi.



33 yaşındaki forvet, geçen sezon kupada 4 maçta 2, ligde 35 maçta 7 gol attı. Sakaryaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa formalarını da giyen Mustafa, kariyerinde 313 maçta 96 gol kaydetti.



