Balıkesirspor'dan 2.25 milyonluk satış

Balıkesirspor, altyapısından yetişen genç sağ bek Hüseyin Karabey'i 2 milyon 250 bin TL bonservis bedeliyle Alagöz Holding Iğdır FK'ya sattı.

Haber; DHA
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Balıkesirspor'dan 2.25 milyonluk satış
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27 Temmuz 2023 13:42
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor, altyapısından yetişen genç sağ bek Hüseyin Karabey'i 2 milyon 250 bin TL bonservis bedeliyle 2'nci Lig temsilcisi Alagöz Holding Iğdır FK'ya sattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten 20 yaşındaki savunmacının transferiyle ilgili yapılan paylaşımda, "Hüseyin Karabey'e kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" mesajı paylaşıldı.

1'inci Lig tecrübesi de bulunan Hüseyin geçen sezon 2'nci Lig'de 30 maçta oynayıp, 3 gol attı.
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