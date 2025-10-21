21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Balıkesirspor'da Volkan Altınöz yeni başkan

Balıkesirspor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yeni başkan belli oldu.

calendar 21 Ekim 2025 12:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Balıkesirspor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Volkan Altınöz kulübün yeni başkanı olarak seçildi.

Hasan Can Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, eski başkanlardan Metin Mengüç, Kemal Büyükakın, İdris Ekilmiş, Rafet Çetinel, Tuna Aktürk, Remzi Boncuk, Kadir Dağlı ve Özgür Yılmaz ile çok sayıda eski yönetici ve taraftar katıldı.

Kırmızı-beyazlılarda Abdullah Bekki yönetimi 3 hafta önce görevi bırakma kararı alıp kongreye gitmişti. Balıkesirspor'un 34'üncü başkanı olan Volkan Altınöz'ün yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: İsa Tamer Çelik, Ferit Gündoğdu, Mehmet Akkan, Sercan Adın, Emre Başoğlu, Gürcan Kaplan, Samet Vatansever, Kıvanç İbiş, Mert Alper Acar ve İbrahim Teke.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
