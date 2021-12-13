Balıkesirspor'da transfer tahtasını açtırma çalışmaları sürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da kulüp başkanı Özgür Yılmaz, transfer tahtasını açtırabilmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Balıkesirspor'da transfer tahtasını açtırma çalışmaları sürüyor
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13 Aralık 2021 14:52
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Özgür Yılmaz, transfer tahtasını açtırabilmek için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda kendilerini ilgilendiren 30 dosyanın bulunduğunu ifade etti.

Kulüpten alacaklı olan oyuncuların yarısıyla görüşme yaptıklarını belirten Yılmaz, "Bu görüşmelerimizin olumlu geçtiğini söyleyebilirim. İlk yarının sonuna kadar alabildiğimiz kadar puan toplayıp durumumuza bakacağız. Niyetimiz transfer tahtasını açmak. Balıkesirspor'un ligde kalması için çaba harcıyoruz." diye konuştu.

Ligde 16 haftada 7 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, son sırada yer alıyor.


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