Balıkesirspor'da takviyeler sürüyor

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi son olarak Silifke Belediyespor'dan tecrübeli stoper Cenk Özbey'le anlaşan Balıkesirspor, Çaykur Rizespor'dan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Güvenç Usta'yı da kiraladı.
Kariyerinde daha önce Pazarspor'da kiralık oynayan, geçen sezon Süper Lig'de 1 maça çıkan genç oyuncu 1 yıllığına kırmızı-beyazlılara imza attı.
Kariyerinde daha önce Pazarspor'da kiralık oynayan, geçen sezon Süper Lig'de 1 maça çıkan genç oyuncu 1 yıllığına kırmızı-beyazlılara imza attı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU