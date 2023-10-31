Balıkesirspor'da operasyon

Balıkesirspor'da kadroda operasyon yapıldı. 4 futbolcu kadro dışı kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Balıkesirspor'da operasyon
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2023 14:37
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta teknik heyetteki kan değişikliğine rağmen 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle düşme hattından çıkamayan Balıkesirspor'da kadroda operasyon yapıldı.

Kırmızı-beyazlılarda 4 futbolcu kadro dışı kaldı. Balıkesirspor yönetimi, "Profesyonel futbolcularımızdan Volkan Pala, Görkem Kıran, Müslüm Yat ve Abdullah Adıyaman teknik heyetimizin görüşü ve raporu, yönetimin kurulumuzun onayı ile kadro dışı bırakılmışlardır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery