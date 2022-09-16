Balıkesirspor'da Kastamonu deplasmanı Orkan'dan

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 4 maçta 4 puanla yetinen transfer yasaklısı Baynet İnşaat Balıkesirspor'a Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'dan destek geldi.



Kırmızı-beyazlı ekibin pazar günü çıkacağı GMG Kastamonuspor deplasmanının masraflarını Başkan Orkan'ın üstleneceği açıklandı. Balıkesirspor yönetimi Orkan'a teşekkür mesajı yayınlayıp, "Karesi Belediye Başkanımız Sayın Dinçer Orkan, GMG Kastamonuspor maçının deplasman masraflarını üstlenerek kulübümüze destek olmuştur. Balıkesirspor'umuza geçmişte olduğu gibi bugün de destek olan Sayın Orkan'a camiamız adına sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ