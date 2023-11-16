Balıkesirspor'da İsmail Cem Cambaz dönemi başladı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Balıkesirspor yeni teknik direktörünü buldu. Kırmızı-beyazlılar teknik direktör İsmail Cem Cambaz ile anlaştı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, yönetim kurulu kararıyla teknik direktör İsmail Cem Cambaz ile 2023-2024 futbol sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, İsmail Cem Cambaz ve ekibine kulübümüzde başarılar dileriz" denildi.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, yönetim kurulu kararıyla teknik direktör İsmail Cem Cambaz ile 2023-2024 futbol sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, İsmail Cem Cambaz ve ekibine kulübümüzde başarılar dileriz" denildi.
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