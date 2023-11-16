Balıkesirspor'da İsmail Cem Cambaz dönemi başladı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Balıkesirspor yeni teknik direktörünü açıkladı. Kırmızı-beyazlılar İsmail Cem Cambaz ile el sıkıştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Balıkesirspor'da İsmail Cem Cambaz dönemi başladı
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16 Kasım 2023 16:02
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Balıkesirspor yeni teknik direktörünü buldu. Kırmızı-beyazlılar teknik direktör İsmail Cem Cambaz ile anlaştı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, yönetim kurulu kararıyla teknik direktör İsmail Cem Cambaz ile 2023-2024 futbol sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, İsmail Cem Cambaz ve ekibine kulübümüzde başarılar dileriz" denildi.

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