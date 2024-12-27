Balıkesirspor'da Ertekin'e pastalı jest

Balıkesirspor'da 1 Ocak'ta 66 yaşına girecek Teknik Direktör İsmail Ertekin için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor'da Ertekin'e pastalı jest
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27 Aralık 2024 12:47
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk devresini lider tamamlayan Balıkesirspor'da 1 Ocak'ta 66 yaşına girecek Teknik Direktör İsmail Ertekin için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kırmızı-beyazlı takımın akşam antrenmanı sonrası tecrübeli teknik adam pastasını üfleyip futbolcularla kucaklaştı.

Kulüpten, "Balıkesirspor'umuza nice başarılar kazandıran hocamızın yeni yaşını kutluyor; sağlıklı, mutlu ömürler diliyoruz" paylaşımı yapılırken, doğum günü pastasının üzerindeki, "Ne Mourinho ne Terim. Bu anlamda teksin İsmail Ertekin. Mutlu sağlıklı yıllara" yazısı jest olarak yorumlandı. Balıkesirspor'da daha önce iki şampiyonluk yaşayan Ertekin, sezon ortasında yuvaya dönüp takımı son haftalarda zirveye taşımıştı.

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