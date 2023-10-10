Balıkesirspor'da Çetin ile yollar ayrıldı

TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, teknik direktör Recep Çetin ile yollarını ayırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor'da Çetin ile yollar ayrıldı
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10 Ekim 2023 16:09
Son güncelleme 10 Ekim 2023 16:10
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alan Balıkesirspor, Teknik Direktör Recep Çetin ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde kulübümüzün teknik direktörlük görevini yapan Recep Çetin ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüz çatısı altında bugüne kadar verdiği hizmetler için kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Recep Çetin, sezon başında Balıkesir'in dümenine geçmişti. Transfer yasağıyla üst üste 2 kez küme düşen Balıkesirspor, yasağı transfer döneminin son günü açıp kadrosunu takviye etmişti.

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