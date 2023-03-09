Balıkesirspor'da Cangök göreve getirildi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Baynet İnşaat Balıkesirspor'da yeni teknik direktör Can Cangök oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor'da Cangök göreve getirildi
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09 Mart 2023 16:06
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Baynet İnşaat Balıkesirspor'da Uğur Balcıoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Can Cangök getirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başından bu yana sportif direktörlük görevini üstlenen Can Cangök'e yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Daha önce 4 farklı dönemde Balıkesirspor'da teknik direktör olarak çalışan Cangök, 5'inci kez bu görevi üstlendi.

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