Balıkesirspor'da Balcıoğlu dönemi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Baynet İnşaat Balıkesirspor'un teknik direktörü Uğur Balcıoğlu oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor'da Balcıoğlu dönemi
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07 Ekim 2022 14:16
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Baynet İnşaat Balıkesirspor'da teknik direktörlük görevine Uğur Balcıoğlu getirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Balkesirspor'umuz, 2017-18 sezonunda Darıca Gençlerbirliği ve 2020-21 sezonunda Bucaspor 1928'i şampiyon yapan, Nevşehir Belediyespor ve Tire 1922'yi de Play-Off'lara taşıyan teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın yeni teknik direktörümüze ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, Sayın Balcıoğlu'nun başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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