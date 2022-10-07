Balıkesirspor'da Balcıoğlu dönemi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Baynet İnşaat Balıkesirspor'da teknik direktörlük görevine Uğur Balcıoğlu getirildi.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Balkesirspor'umuz, 2017-18 sezonunda Darıca Gençlerbirliği ve 2020-21 sezonunda Bucaspor 1928'i şampiyon yapan, Nevşehir Belediyespor ve Tire 1922'yi de Play-Off'lara taşıyan teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın yeni teknik direktörümüze ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, Sayın Balcıoğlu'nun başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ