Balıkesirspor'da 6'ncı transfer Ali Say

Kadrosuna daha önce beş takviye yapan 3. Lig ekibi Balıkesirspor, 6'ncı takviyeyi kanat oyuncusu Ali Say ile yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor'da 6'ncı transfer Ali Say
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12 Ocak 2024 15:40
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarıyı amatöre düşme korkusuyla tamamladıktan sonra transfere yönelen Balıkesirspor kadrosunu 6'ncı takviyeyi yaptı.

Kırmızı-beyazlı kulüp sezonun ilk yarısında Ergene Velimeşespor forması giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Ali Say ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Karşıyaka'da profesyonel olduktan sonra Balçova Yaşamspor, Aydınspor 1923, Kartal Sportif, Nazilli Bld, Fatsa Bld, Uşakspor, Sivas Dört Eylül Bld, Vanspor, Artvin Hopaspor ve 68 Aksaray Bld'de oynayan Ali, sezonun ilk yarısında Ergene'de 13 maçta 1 gol attı.

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