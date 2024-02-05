Balıkesirspor çıkışa geçti!

TFF 3. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor, 6 maçtır kaybetmiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Balıkesirspor çıkışa geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2024 13:54
Son 2 yılda üst üste 2 kez küme düştükten sonra bu sezon TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'a da amatöre düşme hattında başlayan Balıkesirspor, maratonun ikinci yarısında yaptığı taviyelerle çıkışa geçti.

Devam eden transfer yasağını ilk yarıda transfer döneminin son günü kaldırabilen Bal-Kes, ikinci yarı öncesi yaptığı önemli takviyerle devreye çok iyi başladı. Ligin ikinci yarısında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-beyazlıların bileği toplam 6 maçtır bükülmedi.

İç sahadaki son 2-0'lık Nevşehir Belediyespor galibiyetiyle alt sıralardan uzaklaşıp 20 puana ulaşan Balıkesirspor, Play-Off hesapları yapmaya başladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery