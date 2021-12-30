Balıkesirspor, Cemal Kızılateş ile yollarını ayırdı

1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor orta saha oyuncusu Cemal Kızılateş'le yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Balıkesirspor, Cemal Kızılateş ile yollarını ayırdı
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30 Aralık 2021 16:11
 Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da orta saha oyuncusu Cemal Kızılateş'le yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cemal Kızılateş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Cemal'e Balıkesirspor'umuza verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.


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