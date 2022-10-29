TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Baynet İnşaat Balıkesirspor ve Uşakspor kozlarını paşlayacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda Onur Bingöl'ün yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ev sahibi Balıkesirspor'da geçen hafta Bucaspor 1928 maçında kırmızı kart gören Halil görev alamayacak.
"KÜME DÜŞME HATTINDAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"
Balıkesirspor Teknik Direktörü Uğur Balcoğlu mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Bu maçı kazanıp düşme hattından çıkmak istiyoruz" dedi.
LİGDEKİ DURUMLARI
Sezonun ilk galibiyetini geçen hafta Kırklarelispor'a karşı 1-0'lık sonuçla alan Uşakspor'un teknik patronu Recep Yazıcı ise seri yakalayacaklarını ifade etti. Grupta Uşak'ın 6, Balıkesir'in 8 puanı bulunuyor.
"KÜME DÜŞME HATTINDAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"
Balıkesirspor Teknik Direktörü Uğur Balcoğlu mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Bu maçı kazanıp düşme hattından çıkmak istiyoruz" dedi.
LİGDEKİ DURUMLARI
Sezonun ilk galibiyetini geçen hafta Kırklarelispor'a karşı 1-0'lık sonuçla alan Uşakspor'un teknik patronu Recep Yazıcı ise seri yakalayacaklarını ifade etti. Grupta Uşak'ın 6, Balıkesir'in 8 puanı bulunuyor.
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