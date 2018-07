Balıkesirspor Baltok'ta altyapı Can Cangök'e emanet

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'un altyapı koordinatörlüğüne Can Cangök getirildi.Balıkesirspor Kulübü Başkanı Mustafa Bahçeci, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, daha önce altyapıya önem vereceklerini belirttiklerini, bugün bu konuda somut adım attıkları için mutlu olduklarını söyledi.Kongrede kendisine ve yönetime görev verildiği zaman bazı konulara dikkati çektiğini ifade eden Bahçeci, şöyle konuştu:"Can Cangök hocamızla anlaştık. İlk yönetici olarak göreve başladığımda takımın başında Can hoca vardı. O günden bugüne kadar da kendisinin Balıkesirspor sevgisini bilen birisiyim. Bugün de başkan olarak Can hocamla çalışacağız. Altyapıyı tamamıyla Can hocamıza emanet ediyoruz. Altyapıda çok güzel gelişmeler olacağını biliyorum. Bunu da Can hocamızdan istedik."Cangök de böyle bir göreve layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, altyapıdan maksimum verimi almak için mücadele edeceklerini dile getirdi.