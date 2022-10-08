Balıkesirspor, Balcıoğlu ilk sınavında!

Baynet İnşaat Balıkesirspor, Serikspor ile karşılaşacak. Balıkesirspor, yeni teknik direktörü Uğur Balcıoğlu ilk sınavına çıkacak.

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Balıkesirspor, Balcıoğlu ilk sınavında!
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08 Ekim 2022 17:58
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçlık yenilgi serisi sonrası hafta içinde evinde Kırşehir FSK'yı 1-0 yenerek 7 puana ulaşan ve düşme hattından kurtulan Baynet İnşaat Balıkesirspor, deplasmanda 13 puanlı Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

UĞUR BALCIOĞLU İLK MAÇINA ÇIKACAK

Serik İsmail Oğan Stadı'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Kırmızı-beyazlılarda göreve getirilen teknik direktör Uğur Balcıoğlu ilk sınavına çıkacak. Balıkesirspor kazanarak 2'de 2 yapıp ilk deplasman galibiyetini elde etmeyi hedefleyecek.

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