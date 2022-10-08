TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçlık yenilgi serisi sonrası hafta içinde evinde Kırşehir FSK'yı 1-0 yenerek 7 puana ulaşan ve düşme hattından kurtulan Baynet İnşaat Balıkesirspor, deplasmanda 13 puanlı Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
UĞUR BALCIOĞLU İLK MAÇINA ÇIKACAK
Serik İsmail Oğan Stadı'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Kırmızı-beyazlılarda göreve getirilen teknik direktör Uğur Balcıoğlu ilk sınavına çıkacak. Balıkesirspor kazanarak 2'de 2 yapıp ilk deplasman galibiyetini elde etmeyi hedefleyecek.
UĞUR BALCIOĞLU İLK MAÇINA ÇIKACAK
Serik İsmail Oğan Stadı'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Kırmızı-beyazlılarda göreve getirilen teknik direktör Uğur Balcıoğlu ilk sınavına çıkacak. Balıkesirspor kazanarak 2'de 2 yapıp ilk deplasman galibiyetini elde etmeyi hedefleyecek.
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