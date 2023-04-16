Balıkesirspor'a 1 puan tesellisi

Geçtiğimiz hafta kendi taraftarının saldırısına uğrayan Balıkesirspor, Kırklarelispor deplasmanında aldığı puanla teselli buldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Balıkesirspor'a 1 puan tesellisi
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16 Nisan 2023 13:54
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta en önemli rakibi Uşakspor'a deplasmanda 3-0 yenilip rakibinin 5 puan gerisinde düşme hattında kaldıktan sonra kafile otobüsü Manisa Akhisar'da iftar için durduğu esnada taraftarlarının saldırısına uğrayan Baynet İnşaat Balıkesirspor, Kırklarelispor deplasmanındaki puanla az da olsa teselli buldu.

Bir grup fanatik taraftarın yumruklar, tekmeler ve restorandaki sandalyelerle saldırısına uğrayıp kabus gibi bir hafta geçiren kırmızı-beyazlı futbolcular, Kırklareli deplasmanından golsüz beraberlikle 1 puan çıkardı.

Grupta Uşakspor da deplasmanda dibe demir atan Pazarspor'la 2-2 berabere kalırken, son 6 maç öncesi iki takım arasındaki 5 puanlık fark korundu.

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