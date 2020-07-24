Balıkesir'de denize giren genç futbolcu boğuldu

Bandırma Sanayispor'un genç futbolcusu Serhat Birincioğlu, Balıkesir'de girdiği denizde boğuldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Balıkesir'de denize giren genç futbolcu boğuldu
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24 Temmuz 2020 18:58
Balıkesir'in Marmara ilçesinde denize giren Bandırma Sanayisporlu futbolcu Serhat Birincioğlu boğuldu.

Çınarlı Mahallesi sahilinde arkadaşıyla denize giren 19 yaşındaki Birincioğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. 

Durumu fark eden çevredekiler, denize girerek Birincioğlu'nu sudan çıkardı.

Birincioğlu, 112 Acil Servis ekibi ve çevredekilerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Genç futbolcunun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Birincioğlu'nun daha önce Gönen Belediyespor ve Etispor takımlarında forma giydiği öğrenildi.



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