Balıkesir'de Bursasporlular'ı çıldırtan Beşiktaş tezahüratı

Balıkesirspor-Bursaspor maçının ilkyarısı oynanırken ve devre arasında protokol tribününde yaşanan olayların sebebi ortaya çıktı…

, Fotoğraf; AA
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Balıkesir'de Bursasporlular'ı çıldırtan Beşiktaş tezahüratı
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22 Şubat 2021 12:28
Balıkesirspor-Bursaspor maçının ilkyarısı oynanırken ve devre arasında protokol tribününde yaşanan olayların sebebi ortaya çıktı…

Ev sahibi Balıkesirspor'un protokol tribünde yer verdiği bazı kişilerin Beşiktaş lehine tezahürat yaptığı ve bunun üzerine Bursasporlu yöneticiler başta olmak üzedre yeşil beyazlı takımı temsil eden kişilerin adeta çileden çıktığı öğrenildi…

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat'ın sa olayların tam ortasında yer alması gerginliği düşürürken maç sonunda her iki taraftan da şikayetçi olan çıkmadı. [Bursa Olay]



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