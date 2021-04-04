Balıkesir, milli ara sonrası vites yükseltti

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesinde Balıkesirspor, konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti ve üst üste 2. maçını kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Balıkesir, milli ara sonrası vites yükseltti
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04 Nisan 2021 20:55
Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor, Bandırmaspor'u ağırladı.

Balikesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Balıkesirspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada kendi kalesine Rayo ve 64. dakikada penaltıdan Manaj attı. Bandırmaspor'un tek sayısını ise 9. dakikada kendi kalesine Doğan İşeri kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Balıkesirspor, 32 puanla 13. sırada yer aldı. 3 maç aradan sonra mağlubiyet alan Bandırmaspor, 38 puanla 10. sırada yer buldu.

Balıkesirspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Bandırmaspor ise Menemenspor'u ağırlayacak.



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