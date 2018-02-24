maçında kazanan, 2-0'lık skorlaoldu.'in 24. haftasındaki mücadele, Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynandı.Balıkesirspor'a galibiyeti getiren goller, 59. dakikada Furkan Çil ve 81. dakikada Nizamettin Çalışkan'dan geldi.Bu sonucun ardından Balıkesirspor 4 maç sonra galibiyetle tanışarak puanını 33 yaptı. Samsunspor ise 5 maç sonra yenildi ve 28 puanda kaldı.Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Balıkesirspor deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacakken, Samsunspor ise evinde Rizespor'u konuk edecek.Balıkesir AtatürkZorbay Küçük, Murat Temel, Seyfettin ÜnalVukovic, Oğuzhan Çapar, Cüneyt Köz (Dk. 54 Oğuz Yılmaz), Okan Alkan, Nizamettin Çalışkan, Bülent Cevahir, Furkan Çil, Mehmet Boztepe (Dk. 90 Uğur Aygören), Otoo (Dk. 90 Doğa İşeri), Cumali Bişi, Burak ÇalıkFurkan Köse, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Ahmet Cebe, Ufuk Budak, Erkam Reşmen, Oğuz Gürbulak (Dk. 65 Muhammet Beşir), Çağrı Ortakaya, Enes İslam İlkin (Dk. 79 Angan), Ayite, Göksu Türkdoğan (Dk. 64 Chibuike)Dk. 59 Furkan Çil, Dk. 81 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok)Dk. 35 Ahmet Cebe (Samsunspor)