Balıkesir'de spor konferansı düzenlendi

Balıkesir Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Sporu konferansı gerçekleştirildi.



Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Polis Memuru Fethi Sekin Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.



Programa katılan eski milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılını yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti çok zor şartlar altında kurduğunu vurgulayan Sancaklı, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit olan, gazi olan ve emeği geçen kim varsa herkesin önünde saygıyla eğiliyorum. Atatürk'ün 100. yılda ismini anmayanları da protesto ediyorum." diye konuştu.



