Balıkesir'de genç futbolcu kafasına darbe aldı

Balıkesirspor'un U15 takımında forma giyen genç kaleci Eren Mert Yıldızlı, kafasına darbe aldı ve hastaneye kaldırıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Balıkesir'de genç futbolcu kafasına darbe aldı
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30 Ocak 2023 01:19
Balıkesirspor'un 15 Yaş Altı Gelişim Ligi kalecisi olan Eren Mert Yıldızlı, rakibiyle girdiği mücadelede kafasına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırıldı.

15 Yaş Altı Gelişim Ligi ekiplerinden Balıkesirspor'un kalecisi Yıldızlı, bugün oynanan İnegölspor karşılaşmasında rakip oyuncunun dizinin kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Yıldızlı, ameliyata alındı.

Ameliyatın ardından hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilen Yıldızlı'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

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