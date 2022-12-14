Balıkesir'de boks şampiyonası heyecanı

Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde milli sporcu Ali Demirezen adına düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 17-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Boks Federasyonunun katkılarıyla düzenlenecek turnuvanın tanıtım toplantısı yapıldı.



Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, toplantıda yaptığı konuşmada, ev sahipliğinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ve belediye başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti.



Şampiyonanın bir hafta boyunca Balıkesir'e renk katacağını belirten Şıldak, "Boksta bu kadar büyük bir organizasyonun kentimizde yapılarak buradan başarılı olan sporcuların olimpiyatlara gidecek olması ve ayrıca şampiyonanın adının Ali Eren Demirezen olması ayrı bir mutluluk vesilesi." dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da turnuvanın Balıkesir'e büyük kazanımlar sağlayacağını dile getirerek, bir spor şehri olma yolunda tüm kurumlarla iyi bir uyum yakaladıklarını vurguladı.



Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise federasyonun en önemli organizasyonlarından birinin Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası olduğunu söyledi.



Şampiyonaya milli sporcu Demirezen'in adını verdiklerini kaydeden Gözgeç, şöyle konuştu:



"Önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Paris Olimpiyatları ülkemiz için bakanlığımız için çok önemli. Balıkesir'de yapacağımız şampiyonada çıkacak şampiyonları 1,5 sene, 2024'ün haziran ayına kadar kampa alacağız. Birlikte yürüyeceğimiz kardeşlerimizle olimpiyatlara aday olacağız. Orada madalya almak için çaba sarf edeceğiz. Bu demektir ki Balıkesir'de yapılan bu şampiyona sıradan bir şampiyona değil. Önemli bir şampiyonayı önemli bir kentte yapıyoruz."



Gözgeç, profesyonel olarak ağır sıklette boks hayatını sürdüren Ali Eren Demirezen'i milli takıma davet ederek, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmasını teklif etti. Bundan son derece mutlu olduğunu belirten Demirezen, birkaç maç sonra dünya şampiyonluğu için maça çıkabilme fırsatı olduğunu, teklifi düşüneceğini dile getirdi.



Toplantıda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da hazır bulundu.





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