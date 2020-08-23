Bale ve James Rodriguez için teklif yok

Real Madrid'in gözden çıkardığı yıldızları Gareth Bale ve James Rodriguez için henüz herhangi bir resmi teklif almadığı yazıldı.



Marca'nın sayfalarına taşıdığı habere göre geçen sezon Real Madrid ilk 11'inde yer almayan Gareth Bale ile James Rodriguez'in yeni sezonda takımdan gönderilmek için formüller düşünüldüğü belirtildi. David Silva'yı alamayan Lazio'nun James Rodriguez ile ilgilendiği ve Gareth Bale'in Tottenham'a döneceği dedikoduları olmasına rağmen Real Madrid'in iki oyuncu için de herhangi bir kulüple pazarlık masasına oturmadığı haberin devamında yer aldı.



Pandemi arası nedeniyle gelirleri düşen ve maaş yükünü azaltmak isteyen Real Madrid'in her iki oyuncu için de görüşmelere açık olduğu belirtiliyor.



James Rodriguez geçen sezon Bayern'e kiralansa da bu sezon takımda tutulmuş ancak sezon boyunca toplam 14 maçta forma giyebilmişti. Gareth Bale ise takım içindeki disiplinsiz davranışları ve formsuzluğu nedeniyle ligde oynadığı 16 maçın 12'sinde ilk 11'de sahaya çıkmıştı.



