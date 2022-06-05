İspanyol devi Real Madrid'den ayrılan Galli futbolcu Gareth Bale, ülkesinin milli takımıyla birlikte Ukrayna'ya karşı oynayacakları maça odaklandı. Mücadele öncesinde açıklamalar yapan yıldız oyuncu, geleceği hakkındaki sorulara da yanıt verdi.



"GELECEĞİMLE İLGİLİ ENDİŞELENMİYORUM"



Bale, Galler'in Ukrayna'ya karşı yapacağı Dünya Kupası play-off finali öncesinde konuşurken, kendisine çok sayıda transfer teklifi olduğunu ima etti. Bale, "Gelecekte ne olacağına odaklanmıyorum. Maçımıza konsantre olmuş durumdayım. Gerçekten başka bir şey düşünmeme ya da kariyerimle ilgili endişelenmeme gerek yok" diye konuştu.



BALE HANGİ TAKIMLARIN TRANSFER LİSTESİNDE?



Bu arada Real Madrid'e veda eden 32 yaşındaki Bale için, Newcastle United, Rangers, Milan, Celtic, Juventus, Manchester United, Villarreal, Nottingham Forest gibi kulüplerin gündemde olduğu iddia ediliyor.



REAL MADRİD'DEKİ PERFORMANSI



Tecrübeli futbolcu Madrid ekibinde 258 maçta 106 gol atarken, 67 de asist yaptı. 19 kupa kazanan Bale, 100 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e katılmıştı.



VEDA MESAJINDA NE DEMİŞTİ?



32 yaşındaki futbolcu kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Real Madrid'e veda etmişti. Bale şu ifadeleri kullanmıştı:



"Buraya 9 yıl önce Real Madrid'de oynama hayalini gerçekleştirmek isteyen genç bir adam olarak geldim. Geriye dönüp baktığımda hayallerim ve daha fazlasının gerçekleştiğini dürüstçe söyleyebilirim. Bu kulüpte başardıklarımız, asla unutmayacağım inanılmaz birer tecrübeydi. Kulüp ve futbol tarihinde sonsuza dek hatırlanacak bazı anlara birlikte imza attık. Benim için bir onur."



Bale, Southampton ve Tottenham'da oynadıktan sonra 2013'te 100 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu, Real Madrid kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, üçer UEFA Süper Kupa, İspanya ligi, birer İspanya Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası zaferleri yaşadı.





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