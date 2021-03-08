Bale, Kane, Son: Tottenham akıyor!

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham, Crystal Palace'ı 4-1 yendi ve üst üste 3. galibiyetini alarak üst sıralara doğru yürüyüşünü sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bale, Kane, Son: Tottenham akıyor!
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08 Mart 2021 00:09
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham evinde Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 4-1 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren goller, 25. ve 49. dakikalarda Bale ile 52. ve 76. dakikalarda Kane'den geldi. Öte yandan bu sezon birbirlerine yaptıkları asistlerle toplamda 14 gol atan Harry Kane ve Son ikilisi, Premier Lig rekorunu kırdı.

Harry Kane bu sezon 36 maçta 24 gol ve 16 asistlik performansıyla yıldızlaşırken, uyanışa geçen Gareth Bale, son 6 maçta 7 gol ve 3 asiste katkı yaptı.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Tottenham, 45 puana yükselerek Liverpool'u geçti. Crystal Palace ise 3 maç sonra yenildi ve 34 puanda kaldı.

Premier Lig'in 29. haftasında Tottenham deplasmanda Arsenal ile derbide karşılaşacakken, Crystal Palace ise evinde West Bromwich'i konuk edecek.



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