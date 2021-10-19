Bale'in menajeri Jonathan Barnett : 'Mourinho'nun ve Bale'in futbol hakkında görüşleri farklı'

Real Madrid'in orta saha oyuncusu Gareth Bale'in menajeri Jonathan Barnett, Gareth Bale'in Tottenham'da oynadığı dönemde teknik direktörlük görevi yapan Jose Mourinho'dan bahsetti.



Gareth Bale ve Jose Mourinho'nun futbola çok farklı açılardan baktıklarını ve görüşlerinin farklı olduğunu dile getiren Barnett, ikili arasında uyuşmazlık olduğunu vurgularken; "Tottenham'da kavga çıkmadı. Sadece futbola faklı baktıklarını düşünüyorum. Bunun kulüp tarihteki en iyi dönüş olmadığını söyleyelim." ifadelerini kullandı.



Bu arada Jonathan Barnett, Gareth Bale hakkındaki sözlerine şu şekilde devam etti :

"Bale, Real Madrid'e döndü ve kendini evinde hissetti ama ne yazık ki, sakatlıklarla boğuştu. Ancelotti'nin döndüğü sezonda sakatlığın yaşanması üzücü."



32 yaşındaki Gareth Bale, Real Madrid kariyerinde 254 maça çıkarken 106 gol atıp 68 asistlik performans sergiledi. Real Madrid, 2013'de Bale'in bonservisine 120 milyon euro ödemişti. Gareth Bale, Real Madrid döneminde tam 26 kez sakatlandı.





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