Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta mücadelesinde Oktay Derelioğlu'nun takımı Gaziantepspor ile Giray Bulak'ın çalıştırdığı Balıkesirspor Baltok kozlarını paylaştı.Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım 3-1'lik skorla kazandı. Burak Çalık'ın 20. golüyle öne geöen Bal-Kes'e 28'de Erdal Özdemir yanıt verdi. 48'de penaltıdan Nizamettin Çalışkan ile 80'de Oğuz Yılmaz Balıkesir'e 3 puanı getirdi.Alınan bu sonucun ardından Gaziantepspor, 4 puanla son sırada kaldı ve arka arkaya 9. yenilgisini aldı. Balıkesirspor ise 36 puana çıkarak üst üste 2. maçını kazandı.Ligin bir sonraki haftasında Gaziantepspor deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak. Balıkesirspor sahasında Boluspor'u konuk edecek