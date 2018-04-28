Gazişehir Gaziantep - Balıkesirspor maçı! Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta mücadelesinde Erkan Sözeri'nin takımı Gazişehir Gaziantep ile Giray Bulak'ın ekibi Balıkesirspor Baltok kozlarını paylaştı.
Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Balıkesirspor 1-0'lık skorla galip geldi. Ganalı golcü Mahatma Otoo 40. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.
Alınan bu sonucun ardından Gazişehir Gaziantep 53 puanda kalırken play-off potasında kalmaya devam etti. Balıkesirspor ise 49 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Gazişehir Gaziantep deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Balıkesirspor sahasında Manisaspor'u konuk edecek
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Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Balıkesirspor 1-0'lık skorla galip geldi. Ganalı golcü Mahatma Otoo 40. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.
Alınan bu sonucun ardından Gazişehir Gaziantep 53 puanda kalırken play-off potasında kalmaya devam etti. Balıkesirspor ise 49 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Gazişehir Gaziantep deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Balıkesirspor sahasında Manisaspor'u konuk edecek
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın