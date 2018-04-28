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Bal-Kes deplasmanda Otoo ile kazandı

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta mücadelesinde Erkan Sözeri'nin takımı Gazişehir Gaziantep ile Giray Bulak'ın ekibi Balıkesirspor Baltok karşılaştı

Kaynak: Sporx.com
Bal-Kes deplasmanda Otoo ile kazandı
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28 Nisan 2018 17:27
Gazişehir Gaziantep - Balıkesirspor maçı! Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta mücadelesinde Erkan Sözeri'nin takımı Gazişehir Gaziantep ile Giray Bulak'ın ekibi Balıkesirspor Baltok kozlarını paylaştı.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Balıkesirspor 1-0'lık skorla galip geldi. Ganalı golcü Mahatma Otoo 40. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. 


Alınan bu sonucun ardından Gazişehir Gaziantep 53 puanda kalırken play-off potasında kalmaya devam etti. Balıkesirspor ise 49 puana çıktı. 

Ligin bir sonraki haftasında Gazişehir Gaziantep deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Balıkesirspor sahasında Manisaspor'u konuk edecek





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