Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta mücadelesinde Erkan Sözeri'nin takımı Gazişehir Gaziantep ile Giray Bulak'ın ekibi Balıkesirspor Baltok kozlarını paylaştı.Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Balıkesirspor 1-0'lık skorla galip geldi. Ganalı golcü Mahatma Otoo 40. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.Alınan bu sonucun ardından Gazişehir Gaziantep 53 puanda kalırken play-off potasında kalmaya devam etti. Balıkesirspor ise 49 puana çıktı.Ligin bir sonraki haftasında Gazişehir Gaziantep deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Balıkesirspor sahasında Manisaspor'u konuk edecek