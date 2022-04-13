BAL Bölge Birinciliği Müsabakaları fikstür çekimi yapıldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Bölge Birinciliği Müsabakaları 2021-2022 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Orhan Saka Amatörler Evi'nde TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimi törenine, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Eserdi, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkan Vekili Burhan Cahit Erdem, TASKK Genel Sekreteri Abdullah Albunar, Genel Başkan Yardımcıları Şener Aydın, Remzi Ay, Metin Mengüç, Ali Muhammet Tanrıyaşükür, Mehmet Top ile İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı.



BAL'da 2021-2022 sezonunda, 9 bölgede 3'er grup olmak üzere toplam 27 grupta 80 ilden 260 takım mücadele etti. Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynandı. Fikstür çekimi sonrasında, her bölgede grup birincisi olan 3'er takım, kendi bölgelerindeki diğer grup birincileri ile tek devreli lig usulüne göre karşı karşıya gelecek. 18-22 Nisan tarihlerinde oynanacak Bölge Birinciliği müsabakaları sonunda 9 bölge birincisi, TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.



Düşmez: "Haftada 120-130 maç oynatarak bu lig yapıldı"



Fikstür çekimi öncesinde konuşan Ali Düşmez, "Gruplarında birinci olan 27 takım çok mutlu ama şu unutulmasın ki 260 takımla bu lige başladık. Pandemide büyük sıkıntılar çektik. Başından beri kulüplerimizin yanında olduk. Zaman zaman spekülasyonlar oldu ama ekip olarak en iyi şekilde süreci yönettik. Efektif olarak 140 takım olacağına, pandemide 260 takımın oluştuğu bir lig karşımıza çıktı. Bir anda çok zor bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Büyük risk aldık. Haftada 120-130 maç oynatarak bu lig yapıldı. Bunlar kolay geliyor söylenirken ancak 81 il var, iklim şartları zor. Böyle bir ligi idare ettik." ifadelerini kullandı.



Önceliklerinin adalet olduğunu ifade eden Düşmez, şunları kaydetti:



"Adalet terazimizi eksik etmedik. Düşünün, onur başkanı olduğum kulüp küme düştü. Bunun ötesi var mı! Kimseye birincilik müsabakalarının nerede oynanacağını söylemedik. Bizim düzenimizde 'Biz yaptık oldu' yok. Kimse adaletsiz bir durumla karşı karşıya kalmasın diye azami özen gösteriyoruz. Yardımcılarım bile kendi bölgeleriyle ilgili yerleri yarım saat önce öğrendi. Sezon boyunca kritik maç listeleri hazırladık. MHK'ye gönderdik. Klasman hakemleri atanmasını sağladık. Bu süreçte de MHK ile konuştuk. Bölge Birinciliği Müsabakaları'na da klasman hakemi ve temsilcilerinin atanması sağlanacaktır."





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