Bakü'den İstanbul'a tarihi takas!

Formula 1'de iptal edilen Kanada GP'si yerine takvime dahil olan İstanbul, İngiltere'nin Türkiye'yi koronavirüs açısından sakıncalı gördüğü 'kırmızı liste'ye dahil etmesi sonrası tehlikeye girmişti.



Almanya'dan Auto Motor und Sport'un haberine göre; İngiltere'nin Türkiye'den dönenlere 10 gün belirtilen alanda zorunlu karantina koşulu getirmesi ve Formula 1'in yedi takımının fabrikalarının İngiltere'de olması nedeniyle kriz yaşanmıştı. İstanbul yarışı, 27 Haziran'daki Fransa GP'sine kadar olan tüm yarışları tehlike atacaktı.



Azerbaycan ise bu noktada devreye girerek Bakü yarışının 7 Haziran'dan 13 Haziran'a alınmasını ve 13 Haziran'da olan Türkiye yarışının ise 7 Haziran'da olmasını tavsiye etti. Bu şekilde Fransa yarışı da tehlikeye girmemiş olacak. Zira takımlar İstanbul'dan direkt Bakü'ye geçecek ve Bakü'deki yarışın ardından karantinaya takılmadan İngiltere'ye dönebilecek.



Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali de, takım patronlarına bu gelişmeyi aktardı. Takasın hükümetlerin onayı noktasında olduğunu belirtti.



