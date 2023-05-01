Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden tarihi başarı

Milli yüzücü Derin Toparlak, 800 metre suüstü erkeklerde dünya şampiyonu oldu. Yunus Cenkay Yılmaz 400 metre çift palet erkeklerde dünya şampiyonluğuna ulaşırken, 4x100 metre çift palet karışık bayrak yarışında da gençler dünya şampiyonluğu başarısı yakalandı.



Türkiye, organizasyonda genel ülkeler klasmanında 2'nci sırada yer aldı. Bakırköy Ata Spor Kulübü; Açık Yaş Genel Klasman Kulüp puanlamasında 2, Büyükler Kulüpler Klasmanında 2 ve Gençler Kulüp Klasmanında da 2'nci oldu.



PALETLİ YÜZME MİLLİ TAKIM VE BAKIRKÖY ATA SPOR KULÜBÜ BAŞANTRENÖRÜ BABAOĞLU: SU SPORLARINDA ÜLKEMİZE BİRÇOK İLKİ YAŞATTIK



Su sporlarında Türkiye'ye birçok ilki yaşattıklarını ancak daha büyük başarılar elde etmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Bakırköy Ata Spor Kulübü ve Milli Takım Başantrenörü Canberk Babaoğlu, "Bu başarı yılların emeğidir. Bizler Bakırköy Ata Spor olarak su sporlarında ülkemize birçok ilki yaşattık ancak bunlarla yetinmiyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, önümüzdeki hafta Kuveyt'te yapılacak olan CMAS Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda aynı anda kürsüye iki sporcu çıkartarak İstiklal Marşı'mızı okutmayı hedefliyoruz. Aynı kulüpten iki sporcunun büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkması bildiğim kadarıyla bir ilk olacak. Bu başarının Cumhuriyetimize, bayrağımıza ve kulübümüzün ismine çok yakışacağını düşünüyorum. Bu konuda sporcularıma inancım tamdır" ifadelerini kullandı.



Bakırköy Ata Spor sporcularının Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda yakaladıkları başarılar şöyle:



DERİN TOPARLAK



800 metre suüstü Erkekler Dünya Şampiyonu.



400 metre suüstü Erkekler Dünya İkincisi.



200 metre suüstü Erkekler Dünya İkincisi.



YUNUS CENKAY YILMAZ



400 metre çift palet Erkekler Dünya şampiyonu.



MEHMET EMİN CEYHAN



400 metre çift palet Erkekler Dünya ikincisi.



200 metre çift palet Erkekler Dünya ikincisi.



ERDEM SELVİ



50 metre çift palet Genç Erkekler Dünya İkincisi.



ADASU RAMAZANOĞLU



400 metre su üstü genç kızlar Dünya ikincisi.



DEFNE ASLANKARA



400 çift palet genç kızlar Dünya ikincisi.



CEMAL CELAL CEYHAN



400 metre çift palet Dünya üçüncüsü.



200 metre çift palet Dünya üçüncüsü.



BAYRAK YARIŞLARI:



4x100 metre su üstü genç erkekler Dünya ikincisi.



4x100 metre su üstü genç kızlar Dünya üçüncüsü.



4x100 metre çift palet karışık bayrak Gençler Dünya şampiyonu.



4 x 100 metre suüstü Büyük Erkekler Dünya İkincisi.





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