BakhtiyorZaynutdinov'a büyük övgü: "Altın gibi"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kazakistan Teknik Direktörü Magomed Adiev, Beşiktaş'ın yıldızı Bakhtiyor Zaynutdinov'u yere göğe sığdıramadı...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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BakhtiyorZaynutdinov'a büyük övgü: 'Altın gibi'
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15 Kasım 2023 09:17
Son güncelleme 15 Kasım 2023 09:19
Beşiktaş'ın CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı Bakhtiyor Zaynutdinov, Kazakistan'da adeta milli kahraman olarak görülüyor.

Ülkesiyle çıktığı son maçta Finlandiya ağlarını iki kez sarsan Zaynutdinov, hem takımına 3 puanı kazandırmış hem de 14 gole ulaşarak Kazakistan Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu.

Başakşehir maçında burnu kırılan ve ameliyat olan Bakhtiyor, Milli Takım'a da gidememişti.

Kazakistan'ın Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde San Marino ve Slovenya ile oynayacağı maçlar öncesi Teknik Direktör Magomed Adiev, İtalyan basınına açıklamalar yaptı. Adiev, Beşiktaş'ın Kazak yıldızıyla ilgili övgü dolu sözler söyledi:

"ALTIN GİBİ BİR ADAM"

"Bakhtiyor, altın gibi bir adam. Eşine zor rastlanır. Duyarlı, alçakgönüllü, kocaman kalbi olan bir adam. O, takımın sahadaki lideri. Beni, ailesiyle yemeğe davet edecek kadar olgun. Futbolculuğu hakkında söylenecek bir şey yok. Sahada anlık değişen durumlara ayak uydurabilen ve gerektiği zaman müthiş bir soğukkanlılıkla skor katkısı yapabilen bir hücum oyuncusu. Tek bir futbolcu hakkında konuşmayı sevmiyorum ama Bakhtiyor'un bizim her zaman faydalanabileceğimiz standart jokerimiz olduğu aşikar." 

 

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