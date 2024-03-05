Bakhtiyor Zaynutdinov kadroya geri dönüyor

Beşiktaş'ta önceki günkü Galatasaray derbisinde Omar Colley, kırmızı kart görmüştü. Bir maç ceza alacak olan Gambiyalı savunmacının yerine kadro şekilleniyor.
Siyah-beyazlılarda Gaziantep mücadelesinde Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov görev alacak.
Derbide sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Zaynutdinov, Gaziantep deplasmanında Necip Uysal'la beraber stoper tandemini oluşturacak.
Siyah-beyazlılarda Gaziantep mücadelesinde Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov görev alacak.
Derbide sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Zaynutdinov, Gaziantep deplasmanında Necip Uysal'la beraber stoper tandemini oluşturacak.