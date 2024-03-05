Bakhtiyor Zaynutdinov kadroya geri dönüyor

Derbide sarı kart cezalısı olan Bakhtiyor Zaynutdinov, Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmada takıma geri dönecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Bakhtiyor Zaynutdinov kadroya geri dönüyor
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05 Mart 2024 11:52
Beşiktaş'ta önceki günkü Galatasaray derbisinde Omar Colley, kırmızı kart görmüştü. Bir maç ceza alacak olan Gambiyalı savunmacının yerine kadro şekilleniyor.

Siyah-beyazlılarda Gaziantep mücadelesinde Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov görev alacak.

Derbide sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Zaynutdinov, Gaziantep deplasmanında Necip Uysal'la beraber stoper tandemini oluşturacak. 

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