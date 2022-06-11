Baketbolda kadın milliler Sirbistan'a kayıp!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a 56-55 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Baketbolda kadın milliler Sirbistan'a kayıp!
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11 Haziran 2022 18:11
FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçını 56-55 kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Sırbistan'daki Vizura Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 29-18 geride kapattı.

Ay-yıldızlılarda Sevgi Uzun 14 ve Tilbe Şenyürek 11 sayı kaydetti. Sırbistan'da ise Jovana Nogic 14 sayıyla oynadı.

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