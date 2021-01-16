Trabzonspor'un 90+6. dakikada Afobe'nin golüyle Antalyaspor deplasmanında bir puanı kurtarmasının ardından Lewis Baker ve Marlon açıklamalarda bulundu.



LEWIS BAKER;



"Harika bir başlangıç yaptık ama kırmızı kartla birlikte oyun da değişti. Bazen yaptığımız ufak hatalar sizi cezalandırabiliyor. Arkadaşlarımız ile savaşmayı, birbirimiz için mücadele etmeyi bırakmadık. Kaybettiğimiz 2 puan var ama kazandığımız da 1 puan var. Böyle devam etmeliyiz."



MARLON;



"Bu 1 puanın değerini bilmemiz gerekiyor ama kaybedilen 2 puana üzülüyoruz. Son saniyeye kadar takımımız golü kovaladı. Bazen ne kadar oynarsanız oynayın, rakibiniz olmayan bir pozisyondan gol atabiliyor. Bugün uzatmalar dahil savaştık."



