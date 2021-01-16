Baker ve Marlon; "Son ana kadar savaştık"

Trabzonsporlu Baker ve Marlon, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Baker ve Marlon; 'Son ana kadar savaştık'
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16 Ocak 2021 21:15
Trabzonspor'un 90+6. dakikada Afobe'nin golüyle Antalyaspor deplasmanında bir puanı kurtarmasının ardından Lewis Baker ve Marlon açıklamalarda bulundu.

LEWIS BAKER;

"Harika bir başlangıç yaptık ama kırmızı kartla birlikte oyun da değişti. Bazen yaptığımız ufak hatalar sizi cezalandırabiliyor. Arkadaşlarımız ile savaşmayı, birbirimiz için mücadele etmeyi bırakmadık. Kaybettiğimiz 2 puan var ama kazandığımız da 1 puan var. Böyle devam etmeliyiz."

MARLON;

"Bu 1 puanın değerini bilmemiz gerekiyor ama kaybedilen 2 puana üzülüyoruz. Son saniyeye kadar takımımız golü kovaladı. Bazen ne kadar oynarsanız oynayın, rakibiniz olmayan bir pozisyondan gol atabiliyor. Bugün uzatmalar dahil savaştık."



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