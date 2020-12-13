"Baker formanın hakkını veremiyor"

Trabzonsporlular, orta saha oyuncusu Lewis Baker'ın performansını eleştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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'Baker formanın hakkını veremiyor'
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13 Aralık 2020 10:56
Trabzonsporlu taraftarlar, Kayserispor karşısında büyük sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da Lewis Baker'ın performansına isyan etti.

İngiliz orta sahanın hücuma hiç katkısı olmadığını vurgulayan bordo-mavililer sosyal medyada, "Kafayı kaldırıp topu öne hiç mi oynamaz insan!… Bu formanın hakkını veremiyor... Baker'a bu kötü oyunundan dolayı dava açmak lazım" yorumlarını yaptılar.

Bordo - mavili forma ile bu sezon 10 maça çıkan Baker, 1 gol - 2 asistlik bir peformansa imza attı.



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