'Baker formanın hakkını veremiyor'

Trabzonsporlu taraftarlar, Kayserispor karşısında büyük sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da Lewis Baker'ın performansına isyan etti.



İngiliz orta sahanın hücuma hiç katkısı olmadığını vurgulayan bordo-mavililer sosyal medyada, "Kafayı kaldırıp topu öne hiç mi oynamaz insan!… Bu formanın hakkını veremiyor... Baker'a bu kötü oyunundan dolayı dava açmak lazım" yorumlarını yaptılar.



Bordo - mavili forma ile bu sezon 10 maça çıkan Baker, 1 gol - 2 asistlik bir peformansa imza attı.



