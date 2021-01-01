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Baker 28'inde emekli oldu, sağlık sektöründe işe girdi!

Eski NBA ve EuroLeague guardı Ron Baker'ın basketboldan emekliye ayrıldığı ve Ascension Via Christi'de Strateji ve İş Geliştirme departmanında proje yöneticisi olarak işe girdiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA ve EuroLeague guardı Ron Baker'ın basketboldan emekliye ayrıldığı ve Ascension Via Christi'de Strateji ve İş Geliştirme departmanında proje yöneticisi olarak işe girdiği bildirildi.

Henüz 28 yaşında olan Baker, New York Knicks ve Washington Wizards formalarıyla toplam 96 NBA maçında yer almış ve en son 2019-20 sezonunda CSKA Moskova üyesi olarak oynamıştı.

Sakatlıklar nedeniyle kariyeri erken sona eren Wichita State mezunu, İşletme alanında lisans derecesine sahip ve yeni kariyerine sağlık sektöründe başlıyor olacak.

EuroLeague döneminde 27 maçta oynayan Baker, maç başına 2.6 sayı ortalamasına sahipti.


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