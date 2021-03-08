Bakasetas'ın rekor günü

Ara transfer döneminde geldiği Trabzonspor'da kısa sürede 'Çilingir lakabını alan ve 7 maçta 4 gol atıp 12 puan kazandıran Bakasetas, bugün eski takımına karşı...



Yunan yıldız, Alanyaspor mücadelesinde de fileleri havalandırırsa, kariyerinde en çok gol attığı lig sezonuna ulaşacak.



Daha önce 2015-2016'da Panionios formasıyla Yunanistan 1.Ligi'nde sezonu 11 golle tamamlayan Bakasetas, rekora sadece 1 gol uzaklıkta. Ligin ilk yarısında Alanyaspor'da 7 kez ağları sarsan Bakasetas, bugün Güney ekibini yıkmaya çalışacak.







