Bakasetas'ın rekor günü

Trabzonspor formasıyla 7 maçta 4 gol atan Bakasetas, Bordo-Mavililer'e 12 puan kazandırdı. Yunan yıldız, ligin ilk yarısında ise Alanyaspor'da 7 gol atmıştı.

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Bakasetas'ın rekor günü
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08 Mart 2021 11:57
Anastasios Bakasetas
Anastasios Bakasetas
Trabzonspor
Ara transfer döneminde geldiği Trabzonspor'da kısa sürede 'Çilingir lakabını alan ve 7 maçta 4 gol atıp 12 puan kazandıran Bakasetas, bugün eski takımına karşı...

Yunan yıldız, Alanyaspor mücadelesinde de fileleri havalandırırsa, kariyerinde en çok gol attığı lig sezonuna ulaşacak.

Daha önce 2015-2016'da Panionios formasıyla Yunanistan 1.Ligi'nde sezonu 11 golle tamamlayan Bakasetas, rekora sadece 1 gol uzaklıkta. Ligin ilk yarısında Alanyaspor'da 7 kez ağları sarsan Bakasetas, bugün Güney ekibini yıkmaya çalışacak.

 



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