Bakasetas'ın golü, İspanya'dan 1 puanı söküp aldı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda İspanya, sahasında Yunanistan ile 1-1 berabere kaldı.

, Fotoğraf; EPA
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Bakasetas'ın golü, İspanya'dan 1 puanı söküp aldı
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26 Mart 2021 00:45
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında İspanya ile Yunanistan karşı karşıya geldi.

Estadio Nuevo Los Carmenes'te oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Karşılaşmada gol perdesini açan isim 33. dakikada Morata olurken ilk yarı İspanya üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıda farkı artırmaya çalışan İspanya, 56. dakikada Trabzonsporlu Bakasetas'ın penaltısı ile kalesinde golü gördü.

Kalan dakikalarda İspanya yüzde 80 topla oynama oranına ulaşmasına ve şutlarda rakibine 9/1 üstünlük kurmasına rağmen beraberlik golünü bulamadı ve 1 puana razı oldu.



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