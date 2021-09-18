Bakasetas: 'Zor anlarda destek olun'

Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçta tek golü atan Bakasetas, karşılaşma sonrasında konuştu.



İyi oynadıklarını söyleyen Yunan oyuncu, "Kasımpaşa'ya karşı oynamayı, gol atmayı seviyorum. Çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Kendi sahamızda aldığımız beraberlik sonrası bir reaksiyon, bir karakter göstermemiz gerekiyor. Birkaç gün sonra yine bir maçımız var. Artık o maça bakıyoruz." dedi



Abdülkadir Ömür'e Galatasaray maçında yöneltilen tepkiler için de mesaj yollayan Bakasetas, "Son maçla alakalı olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Abdülkadir Ömür'le ilgili. Trabzonspor taraftarlarının gözünde Trabzonspor oyuncuları dünyanın en iyisidir. Beklentileri yüksektir, bunu biliyoruz. Onlardan ricam, zor anlarda biraz daha destek olmaları. Onların desteğine çok ihtiyacımız var, hele ki bu uzun yolda. Bazı arkadaşlarımızın desteğe daha çok ihtiyacı var. Kötü anlarda o desteğe daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Hepimiz Trabzonspor için en iyisini istiyoruz. Zaten her zaman yanımızdalar. Özellikle kötü zamanlarda daha çok yanımızda olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



