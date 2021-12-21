Bakasetas yeni sayfa açma peşinde

Trabzonspor'da forma giydiği son 5 maçta skora katkı yapamayan Yunan oyuncu Bakasetas, Altay maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bakasetas yeni sayfa açma peşinde
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21 Aralık 2021 11:15
Trabzonspor'da forma giydiği son 5 maçta skora katkı yapamayan Bakasetas, Altay maçıyla eski günlerine dönmek istiyor.

Bakasetas sezonun ilk 9 haftasının 8'inde skora katkı sağlayıp 7 gol 3 asistle oynamıştı. Yüksek performansı sakatlandığı Fenerbahçe maçında son bulan Yunan orta sahanın geri dönüşü beklendiği gibi olmadı.

İyileştikten sonra bu kez Beşiktaş karşısında sakatlık yaşayan Bakasetas 3 maç önce takıma döndü.

5 maçtır skor katkısı yok

Yunan oyuncu forma giydiği son 5 maçta skora katkı yapamadı. İyileştikten sonra iki maçtır 90'ar dakika sahada kalan 28 yaşındaki oyuncu, Altay maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bakasetas bugün atacağı gol veya yapacağı asistlerle skor katkısı vermeye yeniden başlamayı hedefliyor.


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